Nach einigen meist romantischen Parts in deutschen Filmen wird Hollywood auf Schell aufmerksam. 1958 steht er neben Marlon Brando und Montgomery Clift in "Die jungen Löwen vor der Kamera. Drei Jahre später gelingt ihm mit dem Gerichtsdrama "Das Urteil von Nürnberg" der Sprung zum internationalen Star.

Oscar als bester Hauptdarsteller

Mit seiner würdevollen Ausstrahlung überzeugt Schell als Verteidiger eines Nazi-Ministers. Für diese Leistung erhält er 1962 als erster deutschsprachiger Schauspieler nach dem Zweiten Weltkrieg den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Maximilian Schell 1963 als Hamlet

Während Hollywood ihn nun gern auf Rollen in Weltkriegsfilmen festlegt, brilliert Schell 1963 als Hamlet in Gustav Gründgens' berühmt gewordener Hamburger Abschiedsinszenierung. Im Jahr darauf feiert er mit der US -Filmkomödie "Topkapi" erneut einen Welterfolg.

Filmisches Denkmal für die Schwester

Hierzulande bietet man dem Oscar-Preisträger meist nur glanzlose und unbedeutende Routinerollen an. So beginnt Maximilian Schell in den 70er Jahren selbst Regie zu führen. Er inszeniert Opern, dreht Literaturverfilmungen und 1984 eine viel beachtete Dokumentation über Marlene Dietrich.