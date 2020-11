Kinski mischt im Juli 1977 die WDR -Talkshow "Je später der Abend" auf. "Ich hatte darauf gehofft, dass er nicht der liebe, leise Langweiler war - also ein bisschen Rabatz hatte ich mir schon vorgestellt" , sagt Münchenhagen später. "Es kam dann so dick, dass ich doch überrascht war." Für Kinski hingegen sei es nur eine Show gewesen. "War gut so?" , habe dieser nach der Sendung gefragt.