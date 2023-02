ZeitZeichen

In der Familie des Mannes, der die Kunst revolutioniert, spielt Kunst anfangs keine große Rolle. Dafür fehlt das Geld. Kasimir Sewerinowitsch Malewitsch wird am 23. Februar 1878 in Kiew geboren. Die Eltern sind Polen. Kasimir und seine fünf Geschwister wachsen mit Polnisch, Ukrainisch und Russisch auf. Kasimir, der schon als Teenager malt, macht auf Wunsch des Vaters eine Ausbildung in der Landwirtschaftsschule.