15.04.1874: Der Kunstmäzen Karl Ernst Osthaus wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:36 Min. . Verfügbar bis 17.04.2099. WDR 5.

wo Karl Ernst Osthaus seine Ideen entwickelt,

wie er seine Gäste zu empfangen und zu verabschieden pflegt,

aus welchen Ländern und Gegenden der Sammler Kunstwerke mitbringt,

was der Mäzen alles sammelt,

woher der Name Folkwang stammt.

Ralf Blank (Historiker)

Birgit Schulte (Kunsthistorikerin, Osthaus Museum Hagen)

Elisabeth May (Leitung Bildung & Vermittlung, Osthaus Museum Hagen)

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts will Karl Ernst Osthaus mit seinem Erbe von drei Millionen Mark – heute wären das ungefähr 30 Millionen Euro - die Welt verändern. Sein Ziel ist "die kulturelle Hebung des industriellen Westens".Diese Aufgabe soll durch mehrere Institute erfüllt werden. Eine dieser Institutionen ist das Folkwang-Museum, das der Bankierssohn 1902 in Hagen gründet und das sich heute in Essen befindet.In Hagen gründet Osthaus außerdem eine Malschule, das "Deutsche Museum für Kunst in Handel und Gewerbe", eine Zentrale für Design-Wanderausstellungen, den Folkwang-Verlag. Und er hat noch weitere Pläne.Ein Heilsbringer ist Osthaus allerdings nicht. Er ist antisemitisch eingestellt und gehört entsprechenden Gruppierungen an. 1916 wird er zum Militär eingezogen, erkrankt an Tuberkulose und wird beurlaubt. Schließlich stirbt Osthaus 1921 in einem Lungensanatorium in Meran mit nur 46 Jahren.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Berit HempelRedaktion: Gesa Rünker