19.01.379: Theodosius wird Kaiser im Osten des Römischen Reiches

WDR Zeitzeichen. . 14:37 Min. . Verfügbar bis 19.01.2099. WDR 5.

wo Theodosius geboren wird,

welche Rolle sein Vater im Römischen Reich spielt,

wie er sich vom militärischen Erfolgsdruck löst,

wie er das römische Kaisertum neu definiert,

welches Machtwort Theodosius zugunsten der Katholiken spricht.

Professor Felix Maier (Althistoriker, Universität Zürich)

F. K. Maier: Palastrevolution. Der Weg zum hauptstädtischen Kaisertum im Römischen Reich des vierten Jahrhunderts, Leiden 2019

H. Leppin: Theodosius der Große, Darmstadt 2003

Im Jahr 378 dringen gotische Kriegerverbände tief ins Römische Reich vor – über die Donau bis Adrianopel, dem heute türkischen Edirne. Die Römer erleben einen Schock: Das römische Heer unterliegt einem gotischen Kriegerverband. Dabei wird auch Kaiser Valens getötet, der für die östliche Reichshälfte zuständig ist.Das ist die Stunde von Theodosius. Er wird am 19. Januar 379 zum Nachfolger ausgerufen. Wie es dazu kommt, ist bis heute unklar. In der Schlacht von Adrianopel ist er jedenfalls nicht dabei. Ernannt wird Theodosius von Kaiser Gratian, der für die westliche Hälfte des Römischen Reiches zuständig ist.Kaiser Theodosius stößt mit seinen Methoden innenpolitisch auf Widerstand. Doch es gelingt ihm mit einer neuen Strategie, die Goten von Konstantinopel fernzuhalten: Er setzt auf Friedensverträge statt militärische Siege.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Marfa HeimbachRedaktion: Matti HesseTechnik: Sarah Fitzek