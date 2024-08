19.08.0014: Todestag Augustus, Begründer des römischen Kaiserreichs

WDR Zeitzeichen. . 15:40 Min. . Verfügbar bis 20.08.2099. WDR 5.

Warum die Staatsform Republik in Rom an ihre Grenzen stößt,

dass den Römern Alleinherrscher eigentlich zuwider sind,

wie Augustus es schafft, den Staat komplett umzubauen,

welchen Fehler seiner Vorgänger er nicht begeht,

wie Augustus schließlich zum Bewahrer wird, der alles verändert hat.

Dr. Alexander Bätz (Althistoriker und wissenschaftlicher Bibliothekar an der Universität Konstanz)

Octavians Aufstieg zum ersten römischen Kaiser der Antike beginnt als Adoptivsohn Julius Cäsars. Nach dessen Ermordung 44tritt der 19-Jährige Cäsars Erbe an, teilt die Macht aber zunächst mit Marcus Antonius und Aemilius Lepidus.Octavian macht sich einen Namen als Feldherr und Kämpfer gegen die Piraterie. Mit klugen innen- und außenpolitischen Schachzügen und dank geschickter Klientelpolitik sichert er sich bald die uneingeschränkte Macht in Rom.Als ihm der Senat am 16. Januar 27den Ehrentitel "Augustus" (der Erhabene) verleiht, beginnt seine Regierungszeit als Kaiser, die er allerdings nicht im Sinne einer despotischen Alleinherrschaft versteht. Bis zu seinem Tod am 19. August 14regiert er im Einklang mit den republikanischen Traditionen Roms.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Wolfgang MeyerRedaktion: Carolin Rückl, Frank Zirpins