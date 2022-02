Zeitzeichen

Und mitten in diesem Wirbel an neuen Ideen und Jazzklängen eine ernste Siebzehnjährige mit großen dunklen Augen, schwarzen Haaren und schwarzen Pullis, in geliehenen Hosen und geschenkten Schuhen. Mit Gesangsauftritten in den Kellerclubs des Viertels hält sie sich über Wasser - und fällt auf, nicht nur wegen ihrer Stimme.

" Niemand wusste, wer ich bin, aber ich war ein Ärgernis. Wenn ich ein Café betrat, hörten die Leute auf zu sprechen. Es wurde still, sie sahen mich an, als wollten sie sagen: Was ist denn das? ", erinnert sich Juliette Gréco, die "Muse des Existenzialismus".

Ikone des Textchansons

Fotografen entdecken das hübsche Mädchen mit der unergründlichen Aura; Juliette Gréco wird zum "It-Girl", zum weiblichen Phänotyp des jungen, rebellischen Geistes von Saint-Germain des Prés. Mit drei Gedichten, die Jean-Paul Sartre ihr schenkt und Joseph Kosma vertont, beginnt 1949 ihre Karriere. Wenn sie singt, stets in Schwarz, dann spiegeln ihr Gesicht und ihre wie Schmetterlinge flatternden Hände, wovon sie mit sonorer Altstimme erzählt.