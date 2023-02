Autor des Hörfunkbeitrags: Thomas Klug

Redaktion: Gesa Rünker

Programmtipps:

ZeitZeichen auf WDR 5 (9.45 Uhr) und WDR 3 (17.45 Uhr) erinnert am 16. Februar 2023 an die Einführung des Jugendstrafrechts in der Weimarer Republik. Das ZeitZeichen gibt es auch als Podcast.

ZeitZeichen am 17.02.2023: Vor 60 Jahren: Geburtstag des US-Basketballers Michael "Air" Jordan