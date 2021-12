Zeitzeichen

Dass zumindest der Kaiserliche Erlass von 321 das jüdische Leben im Rheinland dokumentiert, ist Kaiser Theodosius II. zu verdanken. Er ließ im fünften Jahrhundert die Gesetze des Römischen Reiches sammeln. So wurde eine Handschrift des Dekrets in der Vatikanischen Bibliothek aufgehoben.

Warum haben die Juden ihre Heimat verlassen?

Aber warum haben sich die Juden Tausende Kilometer von ihrem jüdischen Kernland niedergelassen? Warum sind jüdische Familien von der Sonne in die nasse, kalte, regnerische römische Provinz Niedergermanien gezogen, deren Hauptstadt Köln damals war?

Jüdische Auswanderer haben nach den Aufständen gegen die römische Herrschaft Judäa verlassen – und sich auch nördlich der Alpen angesiedelt. Der Kaiserliche Erlass von 321 bezeugt zudem, dass die Juden bereits einige Jahrzehnte am Rhein gelebt haben und zu Reichtum gekommen sein müssen.

Wohlhabende Juden sollen in den Rat

Denn die Kölner Ratsherren müssen mit ihrem Vermögen für das notwendige Steueraufkommen haften. In der Wirtschaftskrise Anfang des vierten Jahrhunderts wird das Amt der Räte daher immer unattraktiver. So kommt die Idee auf, vermögende jüdische Gemeindemitglieder einzubeziehen. Entsprechend ergeht eine Bitte an Kaiser Konstantin.

Unklar ist, ob die Aufnahme in den Rat nur aus finanziellen Gründen angestrebt wurde oder die Juden durch politische Engagement auch gesellschaftlich aufgewertet werden sollten. Wie hat sich also das Zusammenleben zwischen den jüdischen und nicht-jüdischen Bürgern nach dem Erlass entwickelt?

Der Erlass als einzige Quelle jüdischen Lebens