"Warum sollte Köln den Aachener weichen?"

" Warum sollte Köln den Aachenern weichen, die weder an Alter und Macht noch an Adel in irgendeiner Weise gleichwertig seien?", dokumentiert ein Chronist das selbstbewusste Auftreten der Kölner beim Reichstag 1454, dem sie offiziell gar nicht zugehören. Aber schon damals finden die Kölner: Ihre Stadt ist nun einmal die Schönste, was einen Sonderstatus rechtfertigt.

Das ändert sich wenige Jahre später. In den 1470er Jahren versucht der Kölner Erzbischof Ruprecht von der Pfalz mit Hilfe des burgundischen Herzogs Karl dem Kühnen das ganze Rheinland zu unterwerfen und auch die Stadt Köln. Um wieder für Ruhe zu sorgen, ruft der deutsche Kaiser Friedrich III. einen Reichskrieg aus. Dabei wird er von der Stadt Köln mit Truppen und Geld unterstützt.

Aus Dank erlässt der Kaiser am 19. September 1475 Köln das Reichsstadtprivileg. Damit erhält die Stadt am Rhein fast 200 Jahre nach der Schlacht bei Worringen auch offiziell den Status, den es in der Praxis schon lange hatte.