Zeitzeichen

Deftige Lieder

Geboren wird Desprez um 1450 im Dörfchen Pres an der heutigen Grenze zwischen Frankreich und Belgien. Über sein Leben ist nur wenig bekannt. Vermutlich wird er in der Kathedrale von Cambrai ausgebildet. Von dort führt sein Weg als Sänger und Komponist an die Höfe Europas.

1477 erhält Desprez eine Anstellung beim Herzog René von Anjou in Aix-en-Provence. Aus dieser Zeit sind zahlreiche, teils deftige weltliche Lieder erhalten. Nach dem Tod des Herzogs kommt Desprez an den Hof Ludwigs XI . nach Paris. Dort knüpft er zahlreiche Kontakte und komponiert Vokalmusik für kirchliche Anlässe.

"Ich war hier"