Um seine Figuren lebensecht darstellen zu können, betreibt Leonardo verbotene anatomische Studien an Leichen – wobei er unter anderem auch Arterienverkalkung als mögliche Todesursache entdeckt. Er experimentiert gern, aber er ist auch ein Chaot: Ein Reiterstandbild in Mailand bleibt unvollendet, ein Schlachtengemälde in Öl an der Wand des Florentiner Palazzo Vecchio platzt von den Wänden.

Das berühmteste Lächeln der Welt

1503 beginnt Leonardo mit der "Mona Lisa". Angeblich wird das berühmte Lächeln der Porträtierten durch die fröhlichen Klänge von Musikanten unterstützt, die Leonardo eigens in sein Atelier geholt hat, um die junge Dame in eine lockere Stimmung zu versetzen. Leonardo nimmt das Bild auf seinen Reisen immer mit – vielleicht, weil er es für unvollendet hält und weiter perfektionieren will.