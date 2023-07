ZeitZeichen

Geboren wird Wanamaker am 11. Juli 1838 in Philadelphia. Sein Vater ist Maurer, er selbst verdient sich schon früh als Laufbursche sein Geld. Sein Auftraggeber ist begeistert vom Fleiß, der Freundlichkeit und der Zuverlässigkeit des Jungen.

Mit 23 Jahren hat Wanamaker genug gespart, um sich selbständig zu machen. Zusammen mit seinem Schwager eröffnet er in seiner Heimatstadt ein Herrenbekleidungsgeschäft - und macht es innerhalb weniger Jahre zum größten seiner Art in den USA .

Erfinder der Geld-zurück-Garantie

1875 erwirbt Wanamaker ein ehemaliges Eisenbahndepot und verwandelt es in eines der ersten modernen Kaufhäuser in den Vereinigten Staaten. Beworben wird das Wanamaker’s als " weltweit größte Einzelhandelsfläche auf einer Etage ". Neben Herren- und Damenbekleidung verkauft Wanamaker hier nun auch Schuhe, Bücher, Hüte oder Geschirr - und das erstmals zu nicht verhandelbaren Festpreisen. Seinen Kunden gibt er außerdem eine Geld-zurück-Garantie bei Unzufriedenheit.

Dabei will Wanamaker den Erfolg seines Geschäfts nicht der Mund-zu-Mund-Propaganda überlassen. Erstmals in der Geschichte publiziert er ganzseitige Anzeigen in Zeitungen und engagiert einen eigenen Werbetexter. Dank solcher Maßnahmen kann er bis nach London und Paris expandieren.

Seinen eigenen Einsatz sieht der Vater der modernen Werbung nicht ohne Augenzwinkern. " Die Hälfte des Geldes, das ich für Werbung ausgebe, ist verschwendet ", lautet sein berühmtestes Bonmot. " Leider weiß ich nicht, um welche Hälfte es sich dabei handelt. "

"Ehrlichkeit in Wort und Schrift"

So sehr Wanamaker der heutigen Werbeindustrie den Weg ebnet: Mit ihren Marketingstrategien wäre er wohl kaum einverstanden gewesen. Von Übertreibungen und unmoralischen Angeboten will der fromme Geschäftsmann nichts wissen. " Ehrlichkeit in Wort und Schrift " lautet sein Motto. Überhaupt investiert Wanamaker viel Geld in Kirchen und soziale Einrichtungen. Seinen Angestellten bietet er eine Renten- und Krankenversicherung an.

Nicht immer aber bleibt er dabei gänzlich auf dem Boden der Redlichkeit. 1889 nutzt er seine Freundschaft zum republikanischen US- Präsidenten Benjamin Harrison aus, um Postminister zu werden. Sein Ministerium verknüpft er mit den Interessen seines Kaufhausreichs. In den vier Jahren seiner Amtszeit werden zudem rund 30.000 Postangestellte entlassen und durch parteitreue Nachfolger ersetzt.

John Wanamaker stirbt 1922 in seiner Geburtsstadt Philadelphia. Geschätztes Vermögen: 100 Millionen Dollar.