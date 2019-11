Wirtschaftlich ist Fürth gebeutelt, sagt Oberbürgermeister Thomas Jung im Juni 2009. Gerade hat das in seiner Stadt ansässige Versandhaus Quelle Insolvenz angemeldet: " Wir haben Ähnliches schon einmal mitmachen müssen vor 15 Jahren beim Grundig-Niedergang. So etwas wiederholt sich jetzt. Auch das hier wird Spuren hinterlassen ."

Am 11. November 2009 dann vollzieht Insolvenzverwalter Klaus-Hubert Görg vor rund einem Dutzend der 10.000 Quelle-Gläubiger in der gähnend leeren Grugahalle in Essen den Auflösungsakt. 4.000 Mitarbeiter und 1.000 Beschäftigte bei Zulieferern und Dienstleistern verlieren ihren Job. Dabei hat alles so viel versprechend angefangen.