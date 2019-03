Anfang des 20. Jahrhunderts besucht Harry Gordon Selfridge London und ist von den mickrigen Kaufhäusern mit schlechtem Service überrascht. Als junger Mann hatte der US-Amerikaner Regale in einem Warenhaus aufgefüllt und sich zum Junior Partner hochgearbeitet. Jetzt ist er Millionär und mit knapp 50 Jahren im Ruhestand.

Schon in der Ausbildung hat Selfridge gelernt: " Der Kunde ist König ". Nach diesem Grundsatz hat er das Kaufhaus in Chicago geleitet. Er hat die großen Warenhäuser in Berlin, Wien und das berühmte Pariser Bon Marché kennengelernt. Doch mit ihnen kann sich in London keines messen.