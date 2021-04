Zeitzeichen

"Der größte Teil der Leiden, die uns bedrücken, kommt vom Menschen selbst" , sagt der Arzt Johann Peter Frank. Krankheit ist für ihn keine Strafe Gottes, wie man bis weit ins 18. Jahrhundert noch glaubt - sondern eine Folge der sozialen Bedingungen.

Frank führt die meisten Krankheitsursachen auf die Lebensweise der Bevölkerung zurück: "Viele davon könnten aber doch durch obrigkeitliche Vorsorge beseitigt werden." Die Fürsten sollen dafür sorgen, dass ihre Untertanen gesund bleiben.

Studie als Lebenswerk

Geboren wird Johann Peter Frank am 19. März 1745 als Sohn eines Kaufmanns im pfälzischen Rodalben. Zunächst studiert er Philosophie in Metz und Pont-à-Mousson, besucht aber auch Vorlesungen über Physik, zu der damals die Arzneimittellehre gehört. So kommt er zum Medizinstudium.

Auch als er Hofrat und Leibarzt des Fürstbischofs von Speyer wird, treibt er seine Forschungen zum Gesundheitswesen voran. Sie beschäftigen ihn sein ganzes Leben.

"Medicinische Polizey"

1779 legte der 34-Jährige den ersten Band seines Werks vor. Der Titel: "System einer vollständigen medicinischen Polizey". Aus Franks Sicht braucht der Staat eine solche "Polizey" , um als " eine Verteidigungskunst" das körperliche Wohl "zu befördern" .

Mit seiner Studie will Frank breit aufklären: "Das den Männern zugelassene Recht, ihr Weib mit Schlägen zu züchtigen" , müsse "während der Schwangerschaft gänzlich aufhören" . Denn die Schwangere sei "nicht mehr das Weib des einzelnen Bürgers, sondern die Hoffnung des Staates" .

Aufgeklärter Absolutist

Trotz Reformabsichten ist Frank ein Vertreter des aufgeklärten Absolutismus. "Er steht für einen Prozess, aus den Leibärzten der Könige die ersten Medizinalbeamten zu machen, die nicht nur für den Körper des Herrschers, sondern auch für den sogenannten Volkskörper zuständig sein sollten" , sagt Historiker Philipp Osten.