Zeitzeichen

Ruinenstadt im Bambusdickicht

" Es war keine gute Zeit, um das Land der Inka kennen zu lernen ", schreibt Bingham später über seine Ankunft im Tal des Rio Urubamba. Es regnet in Strömen. " Die örtlichen Würdenträger trauten sich kaum, uns in die Stadt hinein- und herauszugleiten ." Ein Indio aber berichtet ihm von uralten Ruinen hoch über ihnen. " Er sagte, es war die Heimat der letzten Inkas ."

Darstellung eines Inka-Herrschers mit seinen Machtinsignien

Ungeduldig will sich Hiram Bingham noch am Abend auf die Suche machen. Sein Expeditionsteam zeigt sich wenig begeistert und geht lieber auf Schmetterlingsjagd. So nimmt Bingham allein mit seinem Führer den beschwerlichen Aufstieg in Angriff – und macht am 24. Juli 1911 eine sensationelle Entdeckung:

" Versteckt in Bambusdickicht und verworrenen Ranken erschienen Wände aus weißen Granitquadern, sorgfältig geschnitten und exquisit zusammengefügt ", berichtet Bingham. " Unter einem Felsvorsprung eine Höhle, ausgekleidet mit feinstem behauenen Stein: offensichtlich ein königliches Mausoleum ."

Bäuerliches Leben in antiker Stätte