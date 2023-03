ZeitZeichen

Bedient werden die Frauen von Ina Ender. Die Schneiderin arbeitet auch als Beraterin, Verkäuferin und Vorführdame. Sie nutzt ihre Anstellung als Tarnung - denn Ina Ender engagiert sich im Widerstand, was niemand im Salon weiß. Die am 9. Juli 1917 in Berlin geborene Bildhauertochter hat Anfang der 1930er-Jahre über eine Schulfreundin Kontakte zu kommunistischen Kreisen bekommen.

Vier-Augen-Gespräch mit Eva Braun

Ina Ender ist unverdächtig. Ihr Foto ist auf der Titelseite der "Berliner Illustrirte Zeitung" erschienen. Gemacht hat es der Fotojournalist Hans Hubmann, der auch Adolf Hitler mit der Kamera begleitet. Die prominenten Kundinnen im Modesalon kennen sie und vertrauen ihr: "Man ließ mich mit ihnen allein. Ich durfte beraten, ich durfte bedienen, unter vier Augen mit ihnen sprechen."