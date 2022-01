Zeitzeichen

Sich selbst sieht Trepper nicht als Spion. Er bezeichnet sich als Widerstandskämpfer. Geboren wird er am 23. Februar 1904 in Neumarkt im heutigen Polen. Er wird schon früh Sozialist, weil er überzeugt ist, dass nur so der Rassismus besiegt werden kann.

Kundschafter in Brüssel

Mit 20 Jahren flüchtet Trepper vor der polnischen Polizei und setzt sich nach Palästina ab. Dort gründet er die Gruppe "Einheit", in der Juden und Araber gleichberechtigt gegen die britische Besatzung kämpfen. Die Briten internieren und weisen ihn aus.

Trepper geht nach Frankreich und wird Vertreter der jüdischen Arbeiter, einer Abteilung der französischen Kommunistischen Partei. Von 1932 bis 1934 studiert er an der Kommunistischen Universität von Moskau. Später geht er für den sowjetischen Militärgeheimdienst als "Kundschafter" nach Brüssel.

Als Jude in Polen diskriminiert

Am 24. November 1942 wird Trepper in Paris von der Gestapo gefasst. Spitzel haben seinen Zahnarzttermin in Paris verraten. Nach seiner Verhaftung wird Trepper Doppelagent - zum Schein. Er liefert Moskau heimlich weiter Informationen, gibt den Deutschen aber auch Namen seiner Mitstreiter preis. 1943 kann Trepper fliehen und bis zum Kriegsende untertauchen.

Nach seiner Rückkehr nach Moskau wird Trepper bis nach Stalins Tod inhaftiert. Für den Diktator ist er ein Verräter, weil er überlebt hat. Trepper zieht mit seiner Familie nach Polen. Als dort der Antisemitismus wächst, reisen die Treppers nach Israel aus. Leopold Trepper stirbt am 19. Januar 1982 in Jerusalem.