Zeitzeichen

Eine aufgeklärte Elite soll die Menschheit in eine herrschaftsfreie Zukunft führen. "Fürsten und Nationen werden ohne Gewalttätigkeit von der Erde verschwinden" , hofft Weishaupt.

Geheime Treffen

Dafür bildet er mit Studenten eine Art Lesezirkel, der verbotene kirchen- und obrigkeitskritische Texte diskutiert. Um der Zensur zu entgehen, geschieht das im Verborgenen.

"Wenn Fürsten und Pfaffen sich darin vereinigen, die menschliche Vernunft zu unterdrücken, so ist allzeit Ursache genug, warum die Weisheit in die Winkel flieht." Bald wird aus dem Zirkel eine Geheimgesellschaft: Am 1. Mai 1776 gründet Weishaupt die "Illuminaten" ("Erleuchteten").

Prominente Teilnehmer

Der gut vernetzte Freiherr Adolph von Knigge sorgt ab 1780 für ein rapides Wachstum des Ordens. Er selbst will 500 Mitglieder rekrutiert haben. Auch Prominente wie Goethe, Herder und Pestalozzi stoßen dazu.