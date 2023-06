ZeitZeichen

Ignaz Semmelweis wird als Sohn eines wohlhabenden deutschstämmigen Kaufmanns im heutigen Budapest geboren. Er studiert Medizin. 1846 tritt Semmelweis eine Stelle als Assistenzarzt am Wiener Allgemeinen Krankenhaus an. Dass etliche Mütter nach der Geburt eines Kindes sterben, gehört in dieser Klinik damals zum Alltag - die Wöchnerinnen erliegen dem gefürchteten Kindbettfieber.

Der junge Mediziner will den Infektionen auf den Grund gehen. Er obduziert verstorbene Mütter. Immer wieder bietet sich ihm das gleiche verheerende Bild: "Eiterungen und Entzündungen in fast allen Teilen des Körpers. dem Bauch und Rippenfell, den Gefäßen, der Leber und der Lunge, den Nieren, dem Herzen und des Hirns." Alle Befunde deuten auf eine schwere Blutvergiftung hin.

Todbringende Substanz an den Händen

Als ein Kollege im Frühjahr 1847 unerwartet stirbt, wird Semmelweis hellhörig. Ein Student hatte den Mann während einer Leichenschau versehentlich mit einem Skalpell am Finger verletzt. Das Sezieren gehört zum Pflichtprogramm für angehende Ärzte. Unter Anleitung ihrer Ausbilder hantieren sie an den Toten - mit bloßen Händen. Gleichsam untersuchen sie Gebärende. Semmelweis vermutet deshalb die todbringende Substanz auf der verunreinigten Hand des Arztes.