Zeitzeichen

Neues Verfahren schützt Inselzellen

Obwohl die überlebenswichtige Bedeutung des Insulins schon lange bekannt ist, hat noch kein Mediziner das Hormon aus der Bauchspeicheldrüse isolieren können. Auch der 1891 in Ontario geborene Universitätsdozent Frederick Banting forscht an Diabetes, seit einer seiner Freunde daran gestorben ist.

Banting kommt die Idee, den Eingang der Bauchspeicheldrüse abzuschnüren. Auf diese Weise, so seine Vermutung, würden die Inselzellen nicht wie bei allen Versuchen zuvor zerstört werden. Der renommierte Stoffwechselforscher John Macleod begegnet Bantings Idee zwar mit Skepsis; dennoch überlässt er dem jungen Arzt ein kleines Labor in seinem Institut in Toronto und stellt ihm den Biochemiker Charles Best als Assistenten zur Seite.

Erste Experimente an Hunden

Fredrick Banting (r.) und sein Mitarbeiter Charles Best

Mit mehreren Hunden beginnen Banting und Best im Mai 1921 ihre Experimente. Die ersten Versuchstiere sterben allerdings schnell an Infektionen. Erst am 27. Juli 1921 gelingt es Banting, die Bauchspeicheldrüse eines Hundes zu entfernen und zu verarbeiten, um daraus Insulin zu gewinnen.

Als er es einem anderen Versuchstier ohne Pankreas spritzt, sinkt dessen Blutzuckerspiegel tatsächlich rapide. Die Isolierung des Insulins war gelungen! Nun testen Banting und Best das Insulin in Eigenversuchen und müssen feststellen, dass das enthaltene Fremd-Eiweiß Probleme verursacht. Das zeigen auch die ersten Versuche mit Diabetikern.

Der Institutsleiter Macleod engagiert deshalb den Biochemiker James Collip, der das Fremd-Eiweiß durch ein spezielles Verfahren entgiftet. 1922 endlich können Banting und Best ihr zunächst von Rindern gewonnenes Insulin mit durchschlagendem Erfolg bei dem kleinen Theodore Ryder und weiteren Diabetes-Patienten erfolgreich einsetzen.

Insulin aus genmanipulierten Bakterien

Mit der industriellen Gewinnung beginnt ein Jahr später der Siegeszug des Insulins. Frederick Banting und John Macleod werden als erste Kanadier mit dem Nobelpreis geehrt; der maßgeblich am Erfolg beteiligte Charles Best geht leer aus. Allein in den ersten drei Jahrzehnten rettet das Insulin das Leben von rund 30 Millionen Diabetes-Patienten.

Seit Anfang der 1980er Jahre wird Insulin mithilfe gentechnisch veränderter Bakterien hergestellt. Immer neue Fortschritte erleichtern Zuckerkranken den täglichen Umgang mit ihrer chronischen Erkrankung. So wird die Spritze durch einen praktischen Pen ersetzt, mit sich dem Patienten das Insulin viel leichter applizieren können.