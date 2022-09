Zeitzeichen

Flucht vor den Nazis in die USA

Ingeborg Rapoport will sich nie damit abfinden, dass Säuglinge ihren ersten Geburtstag nicht erleben – was die längste Zeit der Menschheitsgeschichte als völlig normal angesehen wird. Der Weg, eine anerkannte Forscherin und Kinderärztin zu werden, ist weit.

Als die nationalsozialistischen Hochschulbehörden ihr wegen ihrer jüdischen Großeltern die Promotion verweigern, drängt die Mutter darauf, dass Ingeborg 1938 zu entfernten Verwandten in die USA flieht.

Neustart mit beinahe 30 Jahren

Aber auch in den USA macht man es Ingeborg Syllm nicht leicht. Ihr Studium wird nicht anerkannt. Mit fast 30 Jahren muss sie noch einmal von vorn anfangen. 1944 lernt sie als inzwischen erfolgreiche, wenn auch noch immer mittellose Kinderärztin am Universitätsklinikum in Cincinnati den Biochemiker Samuel Mitja Rapoport kennen.

Zwei Jahre später wird geheiratet - standesamtlich, denn Mitja glaubt nicht an Gott. Auch er ist Flüchtling: ein ukrainisch-russischer Jude aus Wien. Mediziner, Biochemiker und aktiver Kommunist.

Im Visier der "Kommunisten-Jäger"

Der amerikanische Senator Joseph McCarthy, 1950

Während sich Mitja 1950 für einen Kongress in der Schweiz aufhält, wird er vor Joseph McCarthys "Komitee für unamerikanische Umtriebe" geladen. Ingeborg und Mitja beschließen, dass Mitja nicht mehr in die USA zurückkehren soll.