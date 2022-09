Zeitzeichen

21. September 1937 - "Der Hobbit" von J.R.R. Tolkien veröffentlicht

"In a hole in the ground there lived a hobbit" - in einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit: So lautet der erste Satz der Erzählung "The Hobbit", die den etwas verschrobenen Oxforder Universitätsprofessor John Ronald Reuel Tolkien im Jahr 1937 plötzlich auch als Kinderbuchautor bekannt macht.