18.12.1959: Deutscher Kinostart von "Der unsichtbare Dritte"

WDR Zeitzeichen. . 14:47 Min. . Verfügbar bis 19.12.2099. WDR 5.

welche Rolle vier US-Präsidenten in dem Thriller spielen,

welchen obszönen Satz im Film Hitchcock nachsynchronisieren lässt,

was hinter Hitchcocks erzählerischer Perfektion steckt,

warum der Regisseur Angst und Lachen in seinen Filmen verbindet,

wie viele Oscars Hitchcock in seiner Karriere bekommt.

François Truffaut (Hg. Robert Fischer): Truffaut/Hitchcock. München 1999

Jens Wawrczeck: How to Hitchcock – Meine Reise durch das Hitchcock-Universum. München 2023

Alfred Hitchcock Estate: Master of Suspense - sein Leben, seine Werke, seine Medienpräsenz

"Der unsichtbare Dritte" beginnt auf der Madison Avenue in Manhattan. Die Hauptfigur des New Yorker Werbemanagers Roger O. Thornhill wird von Hollywood-Star Cary Grant gespielt. Der Fachmann für Scheinwelten ist mit seiner Sekretärin auf dem Weg zum Plaza Hotel. Dort sitzt er und trinkt etwas, als ein Herr Kaplan ausgerufen wird.In diesem Augenblick winkt Thornhill dem Mann vom Service, weil er eigentlich eine Nachricht aufgeben will. Dadurch kommt es zur Verwechslung: Thornhill wird für Kaplan gehalten und entführt. Damit ist auf einen Schlag alles anders – und Hitchcock hat das Kino auf ewig erschüttert. In der Bundesrepublik ist die Premiere am 18. Dezember 1959.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Uwe SchulzRedaktion: Sefa Inci Suvak