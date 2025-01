20.01.1885: Die Patentierung der Achterbahn

WDR Zeitzeichen. . 14:29 Min. . Verfügbar bis 21.01.2099. WDR 5.

von den Anfängen der Achterbahn in den russischen Bergen,

welche wichtige Rolle Zuschauer bei Achterbahnfahrten spielen,

warum Psychotherapeuten von "Angstlust" sprechen,

welche Kräfte der menschliche Körper bei der Fahrt aushalten muss.

Loopings

"Flying-Coaster"

Stefan Poser (Technikhistoriker)

Judith A. Adams : The American amusement park industry . Boston 1991

Die ersten Achterbahnen sind eher langsam unterwegs - und das auch nur im Kreisverkehr. Heute setzen viele Freizeitparks aufund Hochgeschwindigkeit. Dabei hoffen sie auf trainierte Fahrgäste, denn die körperlichen Belastungen bei der Fahrt entsprechen mancherorts denen eines Kampfpiloten beim Katapultstart von einem Flugzeugträger.Und längst wird nicht mehr nur gesessen: In einigen Achterbahnen hängt man umgekehrt unter der Schiene mit frei baumelnden Füßen, imliegt man mit dem Gesicht nach unten und fühlt sich, als hätte man absolut keinen Halt mehr.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autoren: Ulrich Biermann und Veronika BockRedaktion: Sefa Inci Suvak