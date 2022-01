Zeitzeichen

Stattdessen sorgt sie in Deutschland für Aufregung, als sie in dem Film "Die Sünderin" die Titelrolle übernimmt. Es ist nur vordergründig die kurze Nacktszene, die empört. In Wirklichkeit ist es die gesamte Geschichte um einen Maler und seine Geliebte, um Prostitution aus Not und Selbstmord aus Verzweiflung, die den ersten Filmskandal der Nachkriegszeit auslöst.

Die öffentlichen Anfeindungen treiben Knef zurück in die USA . Diesmal schafft sie den Durchbruch, macht sich in Hollywood als "Hildegarde Neff" einen Namen. Sie spielt unter anderem mit Oskar Werner in "Entscheidung im Morgengrauen" und neben Gregory Peck in Hemingways "Schnee am Kilimandscharo". Darin singt sie auch zwei Songs von Cole Porter, der von ihrer Interpretation so angetan ist, dass er sie für sein Broadway-Musical "Silk Stockings" engagiert.

Nicht nur rote Rosen

Während Knef in den USA zu einer der berühmtesten und beliebtesten Deutschen avanciert, bleibt ihr die Heimat ungewogen. Das ändert sich erst, als sie mit selbstgeschriebenen Chansons und Büchern brilliert. 23 Alben veröffentlicht sie, stürmt mit Hits wie "Für mich soll’s rote Rosen regnen" die Hitparaden. Ihre Autobiographie "Der geschenkte Gaul" wird 1970 zum internationalen Besteller.