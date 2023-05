ZeitZeichen

Am 8. Mai 1753 wird Miguel Hidalgo als Sohn spanischer Einwanderer im Vizekönigreich Neuspanien geboren. Als er neun Jahre alt ist, stirbt seine Mutter. Sein Vater gibt ihn in die Obhut eines Großonkels, der sich um seine Ausbildung kümmert. Im Studium der freien Künste kommt er zum ersten Mal mit revolutionären Ideen in Berührung. Doch als Künstler zu überleben, ist in dieser Kolonialgesellschaft nicht möglich. Er entscheidet sich für ein zweites Studium: Philosophie und Theologie in Mexiko-Stadt.