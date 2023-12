23.12.1918 - Geburtstag von Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt

WDR Zeitzeichen. . 15:53 Min. . Verfügbar bis 23.12.2099. WDR 5.

woran Schmidt glaubt und wofür er kämpft,

von Schmidts Rolle im Zweiten Weltkrieg und wie sehr dieser ihn prägt,

wie sehr Schmidts Gesundheit unter dem Leben als Politiker leidet,

von dem Geheimnis seiner Ehe und was er von seiner Frau Loki lernen kann.

Günter Hofmann: Helmut Schmidt - Soldat, Kanzler, Ikone (2015)

Hartmut Soell: Helmut Schmidt. Macht und Verantwortung - 1969 bis heute (2008)

Reiner Lehberger: Die Schmidts. Ein Jahrhundertpaar (2020)

Viele kennen Helmut Schmidt als SPD-Politiker, als früheren Innensenator von Hamburg, als ehemaligen Bundeskanzler - und als chronischen Zigarettenraucher. Er gilt als direkt, schroff und eitel, macht sich als "Schmidt-Schnauze" einen Namen. Verborgen blieben meist die Verletzungen des kleinen Helmut aus Hamburg, die Traumata des Oberleutnants im Zweiten Weltkrieg und die Verstrickungen eines Kanzlers im eskalierenden Krieg gegen den RAF-Terror.Doch nicht nur als Politiker, auch als Klavierspieler gilt Schmidt als brillant. Zudem interessiert er sich für Malerei und Buddhismus. Nach dem Ende seiner politischen Karriere wird er 1983 Herausgeber der Wochenzeitung "Die Zeit", schreibt Artikel und Bücher, hält Vorträge. Fast bis zum Schluss an seiner Seite: Seine Frau Loki, mit der er seit 1942 verheiratet ist und eine Tochter hat.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Uwe SchulzRedaktion: David Rother