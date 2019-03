An die Politik angeheiratet

Gemeinsam mit Helmut Schmidt macht Loki 1937 ihr Abitur. Er muss als Soldat zur Wehrmacht, sie wird Lehrerin, obwohl sie lieber Biologie studieren würde. 1942 heiratet das Paar. Nach Kriegsende "habe ich meinen Mann studieren lassen", so Loki Schmidt später auf ihre lakonische Art. "Ist ganz ordentlich geworden, was dabei rausgekommen ist."

Privat übersteht das Paar schwere Zeiten. Ein Sohn stirbt als Säugling, fünf Fehlgeburten folgen, nur ihre 1947 geborene Tochter Susanne überlebt. "Darüber wollen wir mal nicht lange weiterreden", kommentiert Loki Schmidt das traurigste Kapitel ihres Lebens.

Lebenslange Kameraden: Loki und Helmut Schmidt im Jahr 2000

Während Helmut Schmidt in der SPD Karriere macht, erst in Hamburg, dann in Bonn, empfindet sich Loki Schmidt "als eine an die Politik Angeheiratete". Doch in jeder Lebenslage ist sie seine engste Verbündete und Kameradin, auch, als sie längst weiß, was Journalisten munkeln: dass ihr Mann über Jahre eine Affäre hat.

Engagierte Pflanzenschützerin