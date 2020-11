"Verantwortung" als Schlüsselwort

Geboren wird Schmidt 1918 in Hamburg-Barmbek. Mit 15 Jahren kommt er zur Hitler-Jugend, vier Jahre später meldet er sich freiwillig zur Wehrmacht. 1942 heiratet er seine Jugendliebe Hannelore Glaser, genannt "Loki", mit der er eine Tochter hat. Es ist eine Ehe, die nicht immer problemlos ist, aber bis zum Tod Lokis im Jahr 2010 hält.

1953 wird Schmidt Mitglied des Bundestages. Später wird er Fraktionschef, Verteidigungs-, Finanz- und Wirtschaftsminister und 1974 schließlich Bundeskanzler. Mitten in der Ölkrise, zur Zeit von Rezession und Massenarbeitslosigkeit, übernimmt er Verantwortung: ein wichtiges Wort in seiner ganzen Laufbahn. Während sein Vorgänger und Parteikollege Willy Brandt als Visionär umjubelt wird, gilt Schmidt als nüchterner Realist: " Wer Visionen hat ", sagt er einmal, "sollte zum Arzt gehen ".

Gemeinsam mit Profis am Klavier

Bis zum Misstrauensvotum, das er 1982 nach dem Koalitionsbruch durch die FDP gegen Helmut Kohl ( CDU ) verliert, setzt Schmidt auf Geradlinigkeit. Etwa beim Terror der RAF , der mit der Entführung von Arbeitgeber-Präsident Hanns Martin Schleyer 1977 seinen Höhepunkt erreicht. Schmidt lässt sich nicht erpressen, Schleyer wird ermordet. Die Politik stößt auf viel Kritik.

Als Privatmann spielt der Kettenraucher Schmidt Klavier, interessiert sich auch für Malerei und Buddhismus. Nach dem Ende seiner politischen Karriere wird er 1983 Herausgeber der Wochenzeitung "Die Zeit", schreibt Artikel und Bücher, hält Vorträge. 1984 spielt er mit Profi-Pianisten und den Hamburger Philharmonikern Bachs Konzert für vier Klaviere ein.

Der Tod seiner Frau Loki stürzt Helmut Schmidt in eine tiefe Krise. Helmut Schmidt stirbt am 10. November 2015 im Alter von 96 Jahren in Hamburg-Langenhorn.