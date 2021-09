Zeitzeichen

Schon in jungen Jahren ist der Sohn eines Textilhändlers eine höchst stattliche Erscheinung. Sehr groß von Statur und mit nicht minder großem Selbstbewusstsein habe er sich zu Außergewöhnlichem berufen gefühlt, weiß Diez-Experte Christoph Rauch, Leiter der Orientabteilung der Berliner Staatsbibliothek.

Bald nach Heinrich Friedrichs Geburt am 2. September 1751 in Bernburg an der Saale siedelt die Familie nach Magdeburg um, in die Heimatstadt der Mutter. Als Schüler entdeckt Diez dort sein großes Interesse für die Geschichte und Sprachen des geheimnisvollen Orients. Auf Geheiß des Vaters studiert er jedoch Jura in Halle.

Vom vernunftorientierten Denken der Aufklärung geprägt, schließt sich der freidenkerische Diez einer Loge an und veröffentlicht religionskritische Schriften. " Er hat sich sehr mit gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigt und ist auch ganz unbefangen an die Kultur des Orients herangegangen ", so Christoph Rauch.

Preußens Mann am Bosporus

Nach seinem Studium tritt Heinrich Friedrich Dietz in Magdeburg als Referendar in den Justizdienst ein. Schnell steigt er zum Kanzleidirektor auf und hat das triste Beamtendasein bald satt. 1784 erfährt Diez von einer ausgeschriebenen Stelle als preußischer Geschäftsträger in Konstantinopel. Ohne jede diplomatische Erfahrung und türkische Sprachkenntnisse bewirbt sich der Überflieger bei Friedrich dem Großen persönlich – und erhält den Posten!