Zeitzeichen

"Das Attentat" wird in 16 Sprachen übersetzt und verfilmt. 1987 erhält er den Oscar als beste ausländische Produktion. Noch bekannter wird Mulisch 1992 mit seinem Hauptwerk "Die Entdeckung des Himmels". In diesem Roman streiten zwei Engel. Der eine will die Tafeln mit den Zehn Geboten zurückholen, weil das Experiment Mensch misslungen sei. Der andere will der Menschheit noch eine Chance geben.

Vielfältiges Werk

Mulisch engagiert sich auch politisch. Er bezieht Stellung gegen den Vietnamkrieg und für den Sozialismus. Er bereist Kuba und ist von Fidel Castro fasziniert. Der Schriftsteller verabscheut Zwänge und gilt als eigensinnig, manchen auch als arrogant. Er liebt exquisite Kleidung, schnelle Autos und Frauen.

Trotzdem ist Mulisch einer der produktivsten Schriftsteller seiner Zeit. Neben Romanen schreibt er auch philosophische Abhandlungen, politische Essays, Gedichte, Theaterstücke und Opernlibretti. Er stirbt am 30. Oktober 2010 in Amsterdam mit 83 Jahren an Krebs.

