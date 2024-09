06.09.1829: Die "Harfenjule" Luise Nordmann wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:38 Min. . Verfügbar bis 07.09.2099. WDR 5.

An welcher Krankheit Luise Nordmann ihre Familie verliert,

was sie dann nach Schöneberg verschlägt,

wie eine Harfenistin die Legende der "Harfenjule" bewertet,

welche Rolle der Maler Heinrich Zille im Leben der Harfenjule gespielt hat.

Anna Viechtl (Harfenistin)

Albrecht Hoffmann (Zille-Kenner und -Darsteller)

Als "Harfenjule" wird die Straßenmusikerin Luise Nordmann im kaiserlichen Berlin bekannt. Ihr Markenzeichen sind ein abgegriffener Strohhut und eine große Harfe auf ihrem Rücken. So zieht die halbblinde Frau durch die Hinterhöfe von Schöneberg, das im 19. Jahrhundert noch am Rand von Berlin liegt. Gebannt lauschen die Großstadtproletarier ihrer Musik. Zum Dank werfen diejenigen, die selbst nichts haben, ihr Geldstücke runter. Almosen, die Luise Nordmann dringend braucht, um sich und ihre kranke Schwester zu versorgen.Ihren Ehemann und die Kinder hat Luise Nordmann da schon verloren. Einzig die Musik ist ihr geblieben, um über die Runden zu kommen. Dabei hat sie Glück im Unglück: Ein russischer Offizier hat sie als Kind singen gehört und bezahlte ihr Gesangsunterricht. Und ein Professor für Augenheilkunde operierte sie, sodass sie zumindest schemenhaft sehen kann. Zwei Helfer, die sie vor noch größerem Elends bewahren. Zur Legende wird sie vor allem durch Heinrich Zille, der sie mehrmals mit Harfe in den Elendsvierteln von Berlin zeichnet.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Thomas KlugRedaktion: Frank ZirpinsTechnik: Antonia Herzog