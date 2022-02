Zeitzeichen

Als Jugendlicher leidet Fallada unter Schlafstörungen und Zwangsvorstellungen. Mit 17 unternimmt er einen ersten Selbstmordversuch. Er scheitert - genauso wie ein als Duell getarnter Doppelsuizid: Sein Freund stirbt, Fallada überlebt schwer verletzt. Wegen Unzurechnungsfähigkeit wird die Mordanklage fallengelassen, und er wird in eine Nervenheilanstalt eingewiesen. Immer wieder muss er wegen Diebstahls und Betrugs ins Gefängnis. Er ist drogensüchtig, später greift er zur Flasche.

Durchbruch mit "Bauern, Bonzen und Bomben"

Hans Fallada am Schreibtisch

Der junge Mann verfällt in einen Schreibrausch. Mit seinem Frühwerk hat er jedoch keinen Erfolg. Fallada lernt seine spätere Frau kennen. Auch beruflich geht es bergauf. Nach vielen kleinen Jobs als Anzeigenwerber oder Lokalreporter stellt ihn der Verleger Ernst Rowohlt als Leiter der Rezensionsabteilung ein. Tagsüber Broterwerb, abends Arbeit am eigenen Opus. "Bauern, Bonzen und Bomben" , ein Roman über menschliche Gier und das scheiternde Aufbegehren der Bauern gegen zu hohe Steuern wird sein erster Erfolg. Und Fallada will mehr.

Falladas eingängiger, dialogreicher Stil und seine vom Film inspirierten Erzählmuster kommen beim Lesepublikum an. "Kleiner Mann - was nun?" wird 1932 ein Riesenerfolg, auch im Ausland. Fallada beschreibt die Verzweiflung eines jungen Paares während der Weltwirtschaftskrise - ein Massenschicksal in der abstürzenden Weimarer Republik.

Fallada geht 1933 nicht ins Exil

Die Nationalsozialisten setzen ihn nach der Machtübernahme unter Druck. Zeit- und Sozialkritik sind unerwünscht. Obwohl er mit Unterhaltungsromanen gute Verkaufszahlen erzielt, leidet Fallada unter Depressionen. Regelmäßig hält er sich in Nervenkliniken auf, lebt ansonsten zurückgezogen mit seiner Familie in Mecklenburg. Ein Leben im Exil aber lehnt er ab. Fallada macht Konzessionen an die Machthaber. Er nimmt Veränderungen seitens der Nazi-Zensur hin.