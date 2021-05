Zeitzeichen

Helfer der Kollegen

1928 erscheint als erster Band einer 1932 abgeschlossenen Tetralogie Kestens hochgelobter Roman "Josef sucht die Freiheit" – Kesten gilt nun als einer der eloquentesten Vertreter der Neuen Sachlichkeit. Die Machtergreifung Hitlers beendet jäh seine Karriere: 1933 flieht Kesten mit seiner Frau Toni, pendelt zwischen den drei Zentren der Exilliteratur Paris, Amsterdam und Sanary du Mer in Südfrankreich hin und her, wobei er sich abermals als Literaturvermittler hervortut. Nebenbei schreibt er historische Romane.

Nach dem Einmarsch deutscher Truppen nach Frankreich flieht Kesten mit seiner Frau 1939 in die USA . Unermüdlich besorgt er auch hier vielen Kollegen Einreisevisen, verschafft ihnen Überfahrtsspesen und rettet Manuskripte.

"Ein Sohn des Glücks"

1949 wird Kesten amerikanischer Staatsbürger. Nach langen Reisen durch Europa, auch durch das zerstörte Deutschland, bleiben Hermann und Toni Kesten schließlich 1953 in Rom. Hier entstehen Romane wie "Ein Sohn des Glücks" (1955), "Die Abenteuer eines Moralisten" (1961) oder "Ein Mann von sechzig Jahren" (1972). Der Kontakt zur deutschen Literatenszene bleibt: 1972 wird Kesten Präsident des deutschen PEN , 1974 erhält er den Büchner-Preis.

Seine geistreichen Essays und Erinnerungen versammelt Kesten in Bänden wie "Meine Freunde die Poeten" (1953) oder "Dichter im Café" (1959), die ihn in der Tradition der Kaffeehausliteratur zeigen. Er stirbt am 3. Mai 1996 in Basel, wohin er sich nach dem Tod seiner Frau in ein jüdisches Altersheim zurückgezogen hatte.​