19. April 1929: Geburtstag des Managers und Musikverlegers Hans R. Beierlein

Grand Prix Eurovision de la Chanson

wie Beierlein als angehender Journalist in einem Waschraum seine erste Story aufschnappt,

welchen Coup Beierlein mit dem Kampflied "Die Internationale" landet,

warum Beierlein seine Mitarbeiter vor dem Grand Prix Eurovision de la Chanson 1966 Zeitungen in Kiosken aufkaufen lässt,

1966 Zeitungen in Kiosken aufkaufen lässt, welche Sonderstellung die Sängerin Alexandra in Beierleins Lebenswerk einnimmt.

Die Textdichter Tobias Reitz und Thomas Woitkewitsch

Der Gourmet und Frankreichliebhaber Hans R. Beierlein pflegt mit allergrößter Sorgfalt seine Kontakte zur französischen Musikelite, schafft es auch, Deutschland-Tourneen für die französischen Top-Stars zu organisieren.Der Kritik, dass er keine Ahnung von Musik habe, begegnet Beierlein mit der pragmatischen Antwort, es sei seine Aufgabe, aus Musiknoten Banknoten zu machen.Udo Jürgens und Hans R. Beierlein begegnen sich 1963 das erste Mal. Da ist Udo Jürgens ziemlich mutlos. Seine Platten verkaufen sich nicht, er möchte nicht mehr singen, nur noch komponieren. Beierlein erkennt sofort das große Potenzial des Klagenfurters und nimmt ihn unter seine Fittiche. Udo Jürgens gewinnt 1966 den. Es ist der Start seiner Weltkarriere.2014 verkauft Hans R. Beierlein die Rechte an allen 6.000 Musiktiteln seines Musikverlags Montana und zieht sich ins Private zurück. Im August 2022 stirbt er mit 93 Jahren.