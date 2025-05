19.05.1890: Geburtstag des vietnamesischen Revolutionsführers Ho Chi Minh

In diesem Zeitzeichen erzählt Andrea Kath:



wie Ho Chi Minh vom Tellerwäscher zum Revolutionär wird,

dass er mit den Franzosen und den USA paktiert - und dafür in der eigenen Partei in die Kritik gerät,

von Ho Chi Minh und Che Guevara - zwei Ikonen der 68er-Bewegung,

warum sich Ho Chi Minh eigentlich ein ganz anderes Begräbnis gewünscht hat.

Ho Chi Minh ("Der weise Gewordene") kommt am 19. Mai 1890 in der vietnamesischen Stadt Kim Lien als Sohn eines Provinzbeamten zur Welt. Geboren wird er als Nguyen Sin Cung - im Laufe seines Lebens ändert er mehrfach seinen Namen. Er studiert in Moskau und ist doch immer mehr Nationalist als Kommunist im verworrenen Kampf um die Unabhängigkeit und die Einheit Vietnams.

Unter seiner Führung besiegen vietnamesische Kämpfer zuerst die französischen Kolonialherren und später die Supermacht USA. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass Ho Chi Minh diese Kriege gar nicht wollte. In Vietnam ist "Onkel Ho" noch immer eine Kultfigur, das Mausoleum in Hanoi bis heute eine Pilgerstätte.

Das sind unsere wichtigsten Quellen und Interviewpartner:



Peter Neville, britischer Historiker und Verfasser einer Biographie über Ho Chi Minh

Martin Großheim, Historiker für vietnamesische Geschichte, Universität Seoul und Verfasser einer Biographie über Ho Chi Minh

Pierre Brocheux: Ho Chi Minh. A Biography. New York, 2007

Martin Großheim: Ho Chi Minh. Der geheimnisvolle Revolutionär. München, 2011

Peter Neville: Ho Chi Minh. London, 2019

Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen:

Autorin: Andrea Kath

Redaktion: Christoph Tiegel und David Rother

Technik: Sarah Fitzek