Zeitzeichen

Nach einer Anstellung als Korrepetitor an der Oper Wuppertal geht er 1934 als Kapellmeister nach Allenstein in die ostpreußische Provinz. Eine bessere Stelle habe er nicht bekommen, weil er nicht in die NSDAP eingetreten sei, sagt sein Biograf Wolfgang Seifert.

In Köln stationiert

1938 wird Wand Kapellmeister in Detmold, dann an der Kölner Oper. Nach einem Intermezzo am Salzburger Landestheater kommt er 1946 zurück nach Köln, wo er Generalmusikdirektor und Erster Kapellmeister des Gürzenich-Orchesters wird.

Er führt nicht nur Beethoven, Brahms und Mozart auf, sondern auch Kompositionen, die bei den Nazis geächtet waren: von seinem Lehrer Walter Braunfels, von Strawinsky, Hindemith, Bartók und Schönberg. Auch Werke des Avantgardisten Bernd Alois Zimmermann sind dabei.