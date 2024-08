05.08.1884: Der Sockel der Freiheitsstatue erhält seinen Grundstein

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 06.08.2099. WDR 5.

- so lautet der offizielle Name und die weltweite Botschaft der grünen Frauen-Statue im Hafen von. Das 46 Meter hohe Original steht seit 1886 imHafen und gehört zu den meistbesuchten Monumenten der Welt. Doch ihre Geburtsstätte ist eine Werkstatt in Paris.Während amerikanische Nord- und Südstaatler bis 1865 im Bürgerkrieg über die Deutungshoheit des Begriffs Freiheit streiten, kommt eine Gruppe französischer Liberaler auf der anderen Seite des Atlantiks bei einem Festbankett nahe Paris zusammen. Sie entwickeln die Idee, 1876 denzum 100. Unabhängigkeitstag eine Freiheitsstatue zu überreichen.Der Zeitplan wird zwar nicht eingehalten, der Bau des Monuments ist aber dennoch wie geplant ein Gemeinschaftsprojekt: Der Bildhauerkonstruiert die Statue in Paris, die Amerikaner finanzieren den Sockel auf der Inselin der Bucht von. Der Grundstein für die Errichtung der Freiheitsstatue wird 1884 gelegt.