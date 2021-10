Zeitzeichen

PEN-Mitglieder im Exil

Beim Kongress in Dubrovnik 1933 - inzwischen gehören dem PEN 4.000 Mitglieder auf vier Kontinenten an - kommt es zum Eklat: Die offizielle deutsche Delegation besteht nur aus den Nazis genehmen Schriftstellern. Ihnen gegenüber stehen Emigranten wie Ernst Toller, Heinrich Mann und Alfred Kerr oder in Deutschland gebliebene Autoren wie Erich Kästner, die nun miterleben, wie ihre Bücher verbrannt werden. Nach heftigen Diskussionen reist die Nazi-Delegation demonstrativ ab; die emigrierten Autoren bilden ihr eigenes Zentrum, den “PEN-Club deutscher Schriftsteller im Exil".

Heinrich Böll, erster deutscher Präsident von PEN International

Nach 1945 nimmt PEN International seine Arbeit wieder auf und organisiert sich in diversen Untergruppen, sogenannten Komitees. Das älteste, "Writers in Prison", kümmert sich um inhaftierte Autoren. Denn, so hatte schon Galsworthy gemahnt: " In Diktaturen, in autoritären Regimen sind die ersten, die eingesperrt werden, immer die Schriftsteller und Journalisten “.

Misstrauen nach der Deutschen Einheit