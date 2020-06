Flucht in die Literatur

Geboren wird Marcel Reich-Ranicki am 2. Juni 1920 in Włocławek in Polen, das dritte Kind eines polnischen Vaters und einer deutschen Mutter. Als er neun Jahre alt ist, zieht die jüdische Familie nach Berlin.

Bei Hitlers Machtübernahme ist er zwölf und besucht das Gymnasium. Er wird als Außenseiter behandelt und flüchtet sich in die Literatur. Bereits mit 14 hat der Hochbegabte sämtliche Dramen von Schiller und Shakespeare gelesen.