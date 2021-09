Zeitzeichen

Der spanische König III. will Ende des 18. Jahrhunderts auch Kalifornien, den hintersten Winkel seines riesigen Kolonialreiches, besiedeln lassen – um Russen und Amerikanern zuvorzukommen. Von Mexiko aus schickt er zunächst Soldaten und Priester, dann Bauern.

Am 4. September 1781 setzen die Oberhäupter von elf spanischen Farmerfamilien – alle Analphabeten – ihre Kreuze unter die Gründungsurkunde des Dorfes mit dem frommen Namen: "El Pueblo de Nuestra Senora, La Reina de Los Angeles" – " das Dorf unserer lieben Frau, der Königin der Engel. "

315 Einwohner 12.500 Rinder

Ein beeindruckender Name für gerade einmal 44 Siedler. Die ansässigen Native Americans vom Volk der Tongva begrüßen die Neuankömmlinge freundlich und offen, viele lassen sich bald taufen. Sie ahnen nicht, dass sie durch Zwangsarbeit und Krankheit bald nahezu ausgerottet sein werden.

Doch das Dorf wächst stetig, allerdings in erster Linie durch Rinder: Im Jahr 1800 kommen auf 315 Einwohner 12.500 Rinder. Auch als 1846 die jungen Vereinigten Staaten Kalifornien erobern, bleibt "Los Angeles" oder "L.A." – wie man es nun nennt – ein kleines, staubiger Viehtreiber-Nest, wohin es kaum jemanden verschlägt.

Kampf gegen die Gewerkschaften

Erst mit den neuen Eisenbahnlinien, die sich in L.A. kreuzen, strömen die Menschen in die Stadt, zumal in der Nähe Öl gefunden wird. Zahlreiche Unternehmen siedeln sich nun an. Denn anders als in San Francisco werden in Los Angeles Gewerkschaften rigoros bekämpft, ein Standortvorteil aus Sicht der Unternehmer. Die Zahl der Einwohner wächst von 6.000 im Jahr 1870 auf 320.000 im Jahr 1910.

"Hollywood" - Treffpunkt der Schönen und Reichen

Und im Gegensatz zu New York und Chicago scheint in Los Angeles fast immer die Sonne. Das überzeugt auch die gerade entstehende Filmbranche, die an die Westküste übersiedelt. Da es noch keine leistungsstarken Scheinwerfer gibt, ist das viele Sonnenlicht ideal für Stummfilm-Western und Slapstick-Komödien. Im eingemeindeten Stadtteil "Hollywood" drehen die Filmschaffenden einfach in Studios ohne Dach.

Traumfabrik Hollywood