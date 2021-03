"Die Polizei stoppte neben meinem Wagen und sagte: Halt an!" , erinnert sich Rodney King. Der schwarze US -Amerikaner ist am 3. März 1991 nach einem Basketballspiel in Los Angeles unterwegs. Er ist betrunken und fährt zu schnell. Als die Polizei den 25-Jährigen stoppen will, gibt er Gas. Nach einer Verfolgungsjagd fordern die Beamten den 25-Jährigen auf, sein Auto zu verlassen.

Was dann geschieht, filmt ein Anwohner: Mehrere Polizisten umringen King. Insgesamt vier Beamte misshandeln ihn so lange, bis er regungslos in einer Blutlache liegt. "Ich habe geheult wie ein Hund und gebetet, dass ich nicht sterbe."