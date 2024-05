02.05.1864: Der Komponist Giacomo Meyerbeer stirbt in Paris

WDR Zeitzeichen. . 14:42 Min. . Verfügbar bis 03.05.2099. WDR 5.

mit welcher Komposition Giacomo Meyerbeer 1827 seinen Durchbruch hat,

Meyerbeer 1827 seinen Durchbruch hat, wie er von Richard Wagner ausgenutzt und diffamiert wird,

was der Komponist an Heinrich Heine über Antisemitismus schreibt,

welche Bitte Giacomo Meyerbeer an den "allmächtigen Gott" notiert,

Meyerbeer an den "allmächtigen Gott" notiert, warum seine letzte Oper " L'Africaine " erst nach seinem Tod Premiere hat.

Am 5. September 1791 wird er bei Berlin als Jakob Meyer Beer in eine großbürgerliche jüdische Familie geboren. Später zieht er den zweiten Vor- und den Nachnamen zu Meyerbeer zusammen.Die Bildungschancen des jungen Meyer sind gut. Er wird ausschließlich von Privatlehrern unterrichtet, sein musikalisches Talent fördern die Eltern gezielt. Meyerbeer reüssiert als Pianist, zielt aber früh auf eine Karriere als Komponist für die Oper. In Italien kann er seine ersten Werke platzieren, wo er seinen Vornamen zuitalianisiert.In Paris erfindet er zusammen mit Dramatiker und Theaterprofidas Genre derneu, damals diedes Musiktheaters. Für seine Leistungen wird er in Frankreich und Deutschland mit Orden und Titeln geehrt.In die Musikgeschichte geht Meyerbeer ein als das "ängstliche Genie" – hochnervös vor jeder Premiere, um das Wohlwollen von Presse und Publikum besorgt.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Holger NoltzeRedaktion: David RotherTechnikerin: Sarah Fitzek