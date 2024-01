10.01.1794: Todestag des Forschungsreisenden, Weltumseglers und Revolutionärs Georg Forster

WDR Zeitzeichen. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 10.01.2099. WDR 5.

wie Georg Forster schon als Jugendlicher mit außergewöhnlicher Begabung seine Familie unterstützt,

wie Forster als Illustrator mit James Cook auf Reisen geht,

dass Georgs Forschungsdrang seine Ehe belastet,

von Forsters Zweifeln an der Französischen Revolution.

Klaus Harpprecht (Interview von 2009), Journalist und Buchautor, Georg Forsters Biograf

Frank Vorpahl, Journalist und Buchautor, Kurator einiger Ausstellungen zu Georg Forster

Georg Forster und Gerhard Steiner (Hg.): "Reise um die Welt". 1983

Klaus Harpprecht: "Georg Forster oder die Liebe zur Welt: Eine Biographie". 1990

Frank Vorpahl: "Der Welterkunder: Auf der Suche nach Georg Forster". 2018

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit - für diese Ideale geht Georg Forster ins Exil. Ende des 18. Jahrhunderts ist er einer der führenden Jakobiner in Deutschland und glühender Anhänger der Französischen Revolution.Forster ist zu Lebzeiten eine Berühmtheit. Als Illustrator an Bord bei der zweiten Weltumseglung von James Cook gehört er seit seinen Schilderungen von dieser "Reise um die Welt" zu den brillanten Schriftstellern seiner Zeit. Johann Wolfgang von Goethe ist von ihm begeistert, Christoph Martin Wieland schätzt ihn und für den jungen Alexander von Humboldt ist er ein Idol.Als Mitbegründer der ersten deutschen Republik in Mainz muss Forster 1793 nach deren Ende im Pariser Exil bleiben und darf nicht zurück nach Deutschland. Nur wenige Jahre nach seinem Tod am 10. Januar 1794 in Paris ist Georg Forster in Deutschland fast vollkommen vergessen.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Andrea KathRedaktion: Gesa RünkerTechnik: Sascha SchiemannOnlineproducerin: Vera Kettenbach