08.11.1939: Georg Elser missglückt Hitler-Attentat

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 09.11.2099. WDR 5.

"Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass man nur dadurch etwas verändern kann, dass man die augenblickliche Führung beseitigt, also Hitler, Göring und Goebbels.

wie Georg Elser als Arbeiter in einem Steinbruch anheuert, um an Sprengstoff zu kommen,

mit welcher Raffinesse er sich nachts im Brauhaus einsperren lässt,

welche Rolle die Abortanlagen des Bürgerbräukellers für das Attentat spielen,

wie die Nationalsozialisten das missglückte Attentat für ihre Propaganda nutzen,

dass Georg Elser noch kurz vor Kriegsende ohne Verfahren und am gleichen Tag wie Admiral Wilhelm Canaris und Dietrich Bonhoeffer hingerichtet wird.

Es ist ein dichter Nebel, der Adolf Hitler an diesem Tag wahrscheinlich das Leben rettet – und Georg Elser sein Leben kosten wird. Wegen der schlechten Sicht können die Nazi-Oberen am Abend des 8. November 1939 nicht wie geplant mit dem Flugzeug von München nach Berlin reisen, stattdessen müssen sie den Zug nehmen. Die jährliche Rede von Adolf Hitler im Münchner Bürgerbräukellers fällt daher kürzer aus als üblich. Und als die von Georg Elser minutiös geplante Zeitbombe hochgeht, haben Hitler und Goebbels den Saal schon verlassen. Der Attentäter Georg Elser wird ungefähr zur gleichen Zeit an der Schweizer Grenze festgenommen.Den Entschluss, Adolf Hitler in die Luft zu jagen, hatte Georg Elser bereits ein Jahr zuvor gefasst. Der Tischler sieht bei seiner Arbeit in einer Armaturenfabrik jeden Tag, wie das NS-Regime für den Krieg aufrüstet. Zugleich haben die einfachen Arbeiter immer weniger Rechte:Wäre das schlechte Wetter nicht dazwischen gekommen, so hätte Georg Elser womöglich Weltgeschichte schreiben und viel Elend in Europa verhindern können. Der Arbeiter hat immerhin schon 1938, also noch vor Kriegsbeginn, erkannt, dass der Nationalsozialismus nur Unheil bringen wird. Zu der Zeit stehen die adeligen Verschwörer um Graf Stauffenberg noch fest hinter Hitler. Ihr Anschlag kommt erst 1944, als der Krieg längst verloren ist.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Heiner WemberRedaktion: Christoph Tiegel, David RotherTechnik: Moritz Raestrup