Zeitzeichen

Machtmensch und Machtgeiger

Schon früh reicht Sterns Wirken über das musikalische Kerngeschäft hinaus und strahlt ins Gesellschaftlich-Politische. Der Stargeiger erweist sich als gewiefter Medienmensch, Taktierer und Paktierer, einer, der sich durchzusetzen weiß. Zeitweise geht in New Yorks Musikleben fast nichts ohne ihn. Seine Gegner ätzen, Stern würde mehr telefonieren als sein Geigenspiel zu perfektionieren.

Carnegie Hall: von Isaac Stern vor dem Abriss bewahrt

Als 1960 die marode und unterfinanzierte Carnegie Hall abgerissen werden soll, geht der Netzwerker Stern auf die Barrikaden. Dank seines Einflusses kauft die Stadt das geschichtsträchtige Gebäude und verpachtet es an eine gemeinnützige Organisation, deren Präsidentschaft Stern später übernimmt.

Von Isaac Stern gefördert: Star-Geiger Itzhak Perlman

Sterns Wort hat Gewicht bei Agenten, Produzenten und Kollegen. Unermüdlich fördert er aufstrebende Talente wie Itzhak Perlman und Pinchas Zukerman. Doch er spielt seine Autorität auch aus, um die Karrieren junger Geiger, die seinen Protegés im Wege stehen, zu blockieren. Einen " Machtmenschen und Machtgeiger " nennt ihn der Musikkritiker Jürgen Kesting.

Die Geige zum Sprechen bringen

In den 50er und 60er Jahren steht Isaac Stern auf dem Zenit seiner Karriere als Instrumentalist. Norbert Hornig beschreibt seinen Geigenton als kraftvoll, männlich und facettenreich, mit einer Art herber Sinnlichkeit. " Später dann wird sein Ton etwas dünner, weniger kraftvoll. Das ist auch in den Aufnahmen zu hören. Dieses Schicksal teilt Stern aber mit anderen Geigern ."

Die geistige Durchdringung der Musik, die Fähigkeit, musikalische Strukturen in die Sprache seiner Geige zu übersetzen, bleibt Isaac Sterns unvergleichliche Stärke. "Make the violin speak" lautet sein künstlerisches Credo. Im Jahr 1996 entsteht seine letzte Aufnahme. Tief betroffen vom Terroranschlag auf das World Trade Center stirbt der Ausnahmegeiger kurz darauf am 22. September 2001 in seiner Heimatstadt New York.