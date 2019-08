" Ein Mensch, der reich stirbt, stirbt in Schande ." Als Andrew Carnegie 1889 diesen Satz schreibt, gehört er mit John D. Rockefeller und Cornelius Vanderbilt zu den reichsten Männern der Vereinigten Staaten. Als Carnegie am 11. August 1919 stirbt, besitzt er so gut wie nichts mehr. Sein Vermögen hat er für philanthropische Zwecke gestiftet.