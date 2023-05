ZeitZeichen

Pfarrer Schäffer stellt seine Rührflügelmaschine am 23. Februar 1767 der Öffentlichkeit vor: Eine aus damaliger Sicht bequeme und höchst vorteilhafte Waschmaschine (Abbildung), die voreingeweichte Wäsche reinigt. Miele-Mann Weber: "Ja, das ganze Modell ist aus Holz. Und ist, wenn man das als eine geometrische Form bezeichnen kann, wie ein großer Kegelstumpf, der auf den Kopf gestellt ist. Und von daher hat man im oberen größeren Bereich die Möglichkeit, Wäsche relativ einfach einzufüllen."

Doktortitel für den forschenden Pfarrer

Die Erfinder gilt als Meilenstein in der Entwicklung der Waschmaschine. Pfarrer Schäffer, Vater von vier Töchtern, nutzt seine Erfindung auch selbst. "Auch nicht an einem einzigen Stücke war von dem vorigen Schmutze und den vorher darin gewesenen unreinen Flecken etwas mehr zu erkennen ", heißt es in einem zeitgenössischen Bericht.

Die Schäffersche Erfindung ist eine Grundlage für die Entwicklung von modernen, motorisierten Waschmaschinen. Die akademische Welt honoriert die Forschungsarbeiten des Pfarrers. Universitäten wie Wittenberg und Tübingen verleihen ihm Doktortitel. Schäffer stellt seine Arbeiten in seinem persönlichen Naturkundemuseum aus, das er sich in seinem Haus in der Pfarrergasse eingerichtet hat. Jacob Christian Schäffer stirbt 1790 in Regensburg.